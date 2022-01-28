İsmet İnönü'nün notu, 86 yıl sonra ortaya çıktı

İSMET İnönü'nün, 12 Eylül 1936 tarihinde Heybeliada'da ziyaretine gelen yazar Hüseyin Orak'ın çocuklarına yazdığı not, 86 yıl sonra Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ndeki 18, 19 ve 20'nci yüzyıl başlarına ait kitap ve yazmalardan oluşan 'nadir eserler' koleksiyonunda ortaya çıktı. İnönü'nün yazdığı 'Küçük seyyahları tebrik ettim. Seyahat sevmek bir memleket için çok eyi bir şeyi teşvik alınacak bir arzudur' şeklindeki notu, Hüseyin Orak'ın 'Türkiye Kılavuzu' isimli gezi rehberinde bulundu.

Gazi Eğitim Fakültesi Kütüphanesi'nden Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne devredilen 18, 19 ve 20'nci yüzyıl başlarına ait, özellikle Osmanlı Türkiye'sine ilişkin belge niteliğindeki kitap ve yazmalardan oluşan 'nadir eserler koleksiyonu' tarihe ışık tutuyor. 1926 yılından itibaren bir araya getirilen 5 bin 698 kitap, belge ve eser, 96 yıldır özenle korunuyor. 'Gizli hazine' olarak nitelendirilen koleksiyondaki çoğu eserin içeriği henüz bilinmezken, 1895 yılında çıkarılan Serveti Fünun Dergisi'nden, Binbir Gece Masalları'nın ilk İngilizce çevirisine, Kitab-ı Mukaddes'in 1886 İstanbul baskısından, Osmanlıca Nutuk'a, Osmanlı dönemine ait belge niteliği taşıyan eser ve ders kitapları da koleksiyonda yer alıyor.

Uzun, koleksiyonun özel havalandırma sistemine sahip kapalı alanda korunduğunu, bakımlarının yapıldığını kaydetti.