İSMEK'in Kürtçe dil kursuna başvurular kontenjanları aştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nin (İSMEK) Kürtçe dil kursları için kontenjanların çok üzerinde başvuru yapıldı.
17.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:28
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nin (İSMEK) Kürtçe dil kursları için kontenjanların çok üzerinde başvuru yapıldı.
Hafta başı başvuruların alınmaya başlamasının ardından birkaç gün içinde 155 öğrencilik kontenjan için yaklaşık 485 kişi talepte bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com