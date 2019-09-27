İsmail YK yeni çıkardığı şarkının ismiyle sosyal medyada gündem oldu

İsmail YK yeni çıkardığı şarkının ismiyle sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı İsmail YK, yeni şarkısıyla sosyal medyayı yerinden oynattı. Şarkının sözleri Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

27.09.2019 12:56

Uzun süredir sessizliğini koruyan İsmail YK, dün yayınlanan şarkısıyla gündemin merkezine oturdu. Dün yayınlanan şarkı 315.575 izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu şarkı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE SEBEP OLDU

Yaptığı şarkılar ile sık sık gündeme gelen İsmail YK'nın "Yala Dur" şarkısı da ilk günden gündem oldu. Yayınlanan şarkının neredeyse yarısından fazlasında yala dur diyen İsmail YK. eleştirilerin hedefi oldu. İsmail Yk için sosyal medya kullanıcıları "Memleket zangır zangır sallanıyor bunlar neyin peşinde" yorumlarıylatepki gösterdi.

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YORUMLAR (26)

  • KARA:
    mal mal konuşmayın aq adamın şarkısını eleştirene kadar biraz araştırın şarkı depremden önce çıktı neyin kafası birde ahlaktan bahsediyorsunuz şarkıdan bahsediyorsunuz günümüzde çıkan şarkılar çok örnek şarkılarda adamın şarkısı kötü sanki
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  • ENES TURK:
    Adam klibini depremden önce çıkardı saat 13.00da yetmedi mi bu adamla uğraşmayı. Bırakın artık. az araştırın sonra haber yapın geri zekalilar!!!
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  • DAYI:
    SENİN GİBİ İLERİ ZEKALILARI KAFESE KOYMALI ELLİ KURUŞA DA SEYRETTİRİLMELİ
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  • ZİYAA:
    İğrenç herif. . . İnsan utanır la böyle şarkı yapmaya. . . Nerede o eski güzelim şarkılar. . .
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  • REİSÇİ42:
    din düşmanı seni, senin gibi ahlaksızlar yüzünden rabbim deprem yapıyor, uyarıu veriyor ama siz anlamazsınız
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  • KZYLDZ:
    BU YORUM OLMAMIŞ NE YAZIK Kİ :) DEĞİŞTİRELİM LÜTFEN. .
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  • THROL:
    Arkadaşım tamamen reise ve ona oy verenleri kötülemek için yorum yapıyorsun. Yorumunu okuyan senin cahil olduğunu bilecek sonra nickine bakacak ak partili işte diyecek. Şu cahilane yazılmış yazılarını da al git.
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