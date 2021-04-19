İsmail Uygur kimdir? Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatı ve biyografisi!

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur kimdir? İsmail Uygur kaç yaşında? İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü olay sonrası İsmail Uygur neden öldü ve İsmail Uygur kimdir konuları merak edildi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti. Siyaset dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası "İsmail Uygur kimdir ve İsmail Uygur neden öldü?" konuları araştırıldı. Peki, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur kimdir?

TORBALI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek lisans eğitimini tamamladı.

Uygur, 1982 yılından beri Torbalı'da serbest muhasebecilik mesleğini yerine getirmektedir. 1992 yılından bu yana üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı yaptı.

Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde halkın teveccühünü alarak CHP'den 3. kez Torbalı Belediye Başkanı oldu. Uygur, evli ve 2 çocuk babasıdır.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uygur'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, "İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı dilerim" paylaşımını yaptı.

İMAMOĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınları, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

HAMZA DAĞ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşadığım Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

SOYER'DEN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Torbalı Belediye Başkanımız Sayın İsmail Uygur'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine vesevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.