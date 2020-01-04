04.01.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:29

Katıldığı açık oturum programlarında yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen İsmail Saymaz, Selman Öğüt ile yaşadığı tartışma sonrası tekrar gündeme geldi. Vatandaşların hakkında bilgiler araştırdığı İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz hayatı ve biyografisi! İşte İsmail Saymaz hakkında merak edilenler…

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

İsmail Saymaz Türk gazeteci ve yazardır.

İsmail Saymaz doğum tarihi: 11 Temmuz 1980 (39 yıl yaşında)

İsmail Saymaz nereli: Rize

İsmail Saymaz doğum: 11 Temmuz 1980 (39 yaşında)

İsmail Saymaz meslek: Gazeteci, yazar

İsmail Saymaz eğitim: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi (2006)

Aslen Erzurum, Pazaryolu kökenli bir aileden gelen İsmail Saymaz 11 Temmuz 1980 tarihinde Rize'de doğdu. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Lise yıllarında Ülkücü bir düşünce yapısına sahip olmuş ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitaplar ile sol kesime ilgi göstermiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

İSMAİL SAYMAZ BİYOGRAFİ

Saymaz 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatına ise ilk olarak Rize'de başladı. Ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı. İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayınladı. Erzincan davası[9] başta olmak üzere çeşitli haberleri nedeniyle yirmiye yakın davada yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı. Gezi Parkı protestoları'nın yaşandığı dönemde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaştı. 2014 yılında ise Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından yılın "100 Basın Kahramanı" listesinde yer aldı.[10] Hürriyet gazetesinde muhabirlik yaptığı dönemde 24 Ekim 2016 tarihinde FETÖ/PDY üyelerinin iletişim uygulaması olan "ByLock"'un patentini elinde bulunduran David Keynes ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajı sonrasında gazeteye soruşturma açıldı ve Saymaz'ın ifadesi alındı. Ayrıca bu röportajı FETÖ/PDY soruşturmalarında "delil" sayıldı. Nisan 2017'de ise bu röportajı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görüldü.

• Postmodern Cihad - Tarikat, Siyaset, Adalet Üçgeninde Erzincan Davası (Kalkedon, Nisan 2010)

• Hanefi Yoldaş - Gizli Örgüt Nasıl Çökertilir? (Kalkedon, Mart 2011)

• Nefret - Malatya: Bir Milli Mutabakat Cinayeti (Kalkedon, Ekim 2011)

• Oğlumu Öldürdünüz Arz Ederim - 12 Eylül'ün Beş Öyküsü (Postacı Yayınevi, Nisan 2012)

• Sıfır Tolerans (İletişim Yayınları, Ekim 2012)

• Sözde Terörist (İletişim Yayınları, Kasım 2013)

• Esas Duruşta Cinayet (İletişim Yayınları, Haziran 2014)

• Ali İsmail (İletişim Yayınları, Mayıs 2015)

• Fıtrat - İş Kazası Değil, Cinayet (İletişim Yayınları, Kasım 2016)

• Çay Güzeli (İletişim Yayınları, Mayıs 2017)

• Türkiye'de IŞİD (İletişim Yayınları, Ekim 2017)

• Kimsesizler Cumhuriyeti, (İletişim Yayınları, Ekim 2018)

• Şehvetiye Tarikatı (İletişim Yayınları, Ağustos 2019)

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