İsmail Kılıçarslan'ın konuk olduğu "Eyüpsultan'da Ramazan Sohbetleri"nde 'İnfak' konuşuldu

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan-ı Şerif için düzenlediği birbirinden güzel programları, sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan-ı Şerif için düzenlediği birbirinden güzel programları, sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif için düzenlediği birbirinden programlar sosyal medya üzerinden devam ediyor.

Moderatörlüğünü Recep Demirkaynak'ın yaptığı "Eyüpsultan'da Ramazan Sohbetleri" salı, perşembe ve cumartesi günleri sürpriz konukların katılımıyla saat 21.30'da evlere misafir oluyor.

Birbirinden değerli konu ve konuklarla Ramazan'ın manevi iklimini evlere taşıyan programın 20 Nisan Salı günkü konuğu ise şair, köşe yazarı ve televizyon programcısı İsmail Kılıçarslan oldu.

"İnfak ve sadaka toplumu bütünüyle dönüştürebilecek bir ibadet biçimi"

İnfak'ın söyleşi konusu olduğu programda, "İnfak benim başat meselelerimden biri" diyen Kılıçarslan, "Hayatımızda namaz, oruç, hac gibi bireysel ve ağırlıklı olarak bedensel ibadetler var. Elbette namaz kılmak oruç tutmak ve hacca gitmek kendinle beraber başkalarını da dönüştürebildiğin bir ibadet ama en nihayetinde bunlar bireysel ibadetler. Hac da bir toplumsallık oluyor, fakat hac yolculuğu da insanın kendisine doğru yaptığı bir yolculuk. Biz, Hac yolculuğunu Kabe'ye, Hicaz'a doğru yaptığımızı zannederiz, halbuki Hacca attığımız her adımda kendimize doğru bir adım atmış oluruz. Fakat zekat ve buna bağlı olarak infak ve sadaka toplumu bütünüyle dönüştürebilecek bir ibadet biçimi" dedi.

"İslam'da toplumsal eşitlik, sosyal adalet çok gelişmiş bir fikirdir"

Kılıçarslan devamla, "Kendinle birlikte neredeyse eş zamanlı olarak toplumu da dönüştürme iddiasında. Birkaç bakımdan bu dönüşüm. Birincisi Allah-u Teala'nın insanlara yazdığı rızkı senin infakın eliyle temin ediyor olması çok büyük bir nimet. Onun için alana değil verenedir derler. İkincisi, İslam'da toplumsal eşitlik, sosyal adalet fikri çok gelişmiş bir fikirdir. İslam'ın sosyal adalet teorisi, İslam dini yaşında ve o teorinin başat sloganı, peygamber efendimizin bir hadisi şerifi. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu bütün dünyaya teşmil edilebilecek bir sosyal adalet levhası. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem bir hadisi şeriflerinde diyor ki 'Cibril bana komşu haklarını o kadar anlattı ki, komşuluğu o kadar övdü ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim' diyor. Bir böyle bir komşuluk meselesi vardır dar kapsamda. Bir de dünyaya gelmiş ve aynı zaman dilimi içinde yaşıyor olmuş olmakla komşu kılınmış bütün insanlık ailesi vardır. Dolayısıyla İslam'ın sosyal adalet fikri dünyadaki hiçbir komşumuzun aç gecelemeyecek olmasını temin için gayrettir " dedi.

İslam matematiği diye başka bir matematiğin olduğunu düşündüğünü kaydeden Kılıçarslan, "Çıkartmak mesela eksiltmiyor, arttırıyor; toplamak mesela arttırmıyor çıkartıyor. Şöyle bir matematik, iki kişiye yeten mutlaka üç kişiye yetiyor; üç kişiye yeten mutlaka dört kişiye yetiyor. Malını azaltırsan bereketini arttırmış oluyorsun. Eskiler temizlemek der. Ramazan-ı Şeriflerin başında zekat verdim demez de daha kibar bir ifadeyle Elhamdülillah malımızı da temizledik der. Yani zekat malın kiri pası" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı