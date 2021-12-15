Mahkum dizisi oyuncuları ve karakterleri araştırılıyor. Mahkum dizisinde Savaş ve Barış karakterleri merak ediliyor. Dizi severler İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahkum dizisinde Savaş ve Barış ikiz mi? sorularını araştırıyor. Dizi severlerin merak ettiği soruları sizler içi cevaplandırdık.

MAHKUM DİZİSİNDE SAVAŞ VE BARIŞ İKİZ Mİ?

Mahkum dizisinde Savaş ve Barış ikizdir. Karakterleri oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.

İSMAİL HACIOĞU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu,1985, İstanbul Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Oyunculuğa ilkokul 5 deyken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.

Özel hayatı

Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi.Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya ile evlendi.

Sahip olduğu ödüller

16 Sadri Alışık Ödülleri "yılın en iyi erkek oyuncusu" Çakal (film) - Erhan Kozan

40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu" Karşılaşma (film) - Ömer Kavur

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

Dokuz Ay Son Gün : Sermiyan Midyat -Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Filmografisi

2001 Bana Şans Dile - Çağlar

2003 Karşılaşma - Osman

2005 Anlat İstanbul - Fiko

2006 Sınav - Mert

2007 Kabadayı - Murat

2008 Hoşçakal Güzin - Serkan

2009 Vali - Sarp Uçar

2009 Gökten 3 Elma Düştü - Ali

2009 Başka Semtin Çocukları - Veysel

2009 Sonsuz -Volkan

2010 Çakal - Akın

2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin

2013 Meryem - Murat

2015 Sonsuz Bir Aşk - Volkan

2015 Kafes - Mehmet Sipahi

2017 Ayla (film) - Süleyman Dilbirliği

Televizyon dizileri

Koçum Benim (2002)

Bir İstanbul Masalı (2003-2005)

Beyaz Gelincik (2005-2007)

Sinekli Bakkal (2007)

Gece Sesleri (2008)

Şüphe (2011)

Firar (2011)

Osmanlı Tokadı (2013)

Zeyrek ile Çeyrek (2015)

Kayıt Dışı (2017)

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mahkum ilk bölümüyle 14 Aralık Salı, ikinci bölümüyle 16 Aralık Perşembe günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri ise her Perşembe Fox TV'de ekranlara gelecek.

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