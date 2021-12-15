İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahkum dizisinde Savaş ve Barış ikiz mi?
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Mahkum dizisinin başrol başrol oyuncuları arasında yer alıyor. İsmail Hacıoğlu, Mahkum dizisinde iki karaktere hayat veriyor. Dizide Savaş ve Barış Yesari karakterlerini canlandıran İsmail Hacıoğlu, dizi severler tarafından araştırılıyor. İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahkum dizisinde Savaş ve Barış ikiz mi?
Mahkum dizisi oyuncuları ve karakterleri araştırılıyor. Mahkum dizisinde Savaş ve Barış karakterleri merak ediliyor. Dizi severler İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahkum dizisinde Savaş ve Barış ikiz mi? sorularını araştırıyor. Dizi severlerin merak ettiği soruları sizler içi cevaplandırdık.
Mahkum dizisinde Savaş ve Barış ikizdir. Karakterleri oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.
İsmail Hacıoğlu,1985, İstanbul Türk sinema ve dizi oyuncusu.
Oyunculuğa ilkokul 5 deyken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.
Özel hayatı
Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi.Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.
Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya ile evlendi.
Sahip olduğu ödüller
16 Sadri Alışık Ödülleri "yılın en iyi erkek oyuncusu" Çakal (film) - Erhan Kozan
40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu" Karşılaşma (film) - Ömer Kavur
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları
Dokuz Ay Son Gün : Sermiyan Midyat -Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Filmografisi
2001 Bana Şans Dile - Çağlar
2003 Karşılaşma - Osman
2005 Anlat İstanbul - Fiko
2006 Sınav - Mert
2007 Kabadayı - Murat
2008 Hoşçakal Güzin - Serkan
2009 Vali - Sarp Uçar
2009 Gökten 3 Elma Düştü - Ali
2009 Başka Semtin Çocukları - Veysel
2009 Sonsuz -Volkan
2010 Çakal - Akın
2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin
2013 Meryem - Murat
2015 Sonsuz Bir Aşk - Volkan
2015 Kafes - Mehmet Sipahi
2017 Ayla (film) - Süleyman Dilbirliği
Televizyon dizileri
Koçum Benim (2002)
Bir İstanbul Masalı (2003-2005)
Beyaz Gelincik (2005-2007)
Sinekli Bakkal (2007)
Gece Sesleri (2008)
Şüphe (2011)
Firar (2011)
Osmanlı Tokadı (2013)
Zeyrek ile Çeyrek (2015)
Kayıt Dışı (2017)
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak
Mahkum ilk bölümüyle 14 Aralık Salı, ikinci bölümüyle 16 Aralık Perşembe günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri ise her Perşembe Fox TV'de ekranlara gelecek.
Haberler.com - Gündem