AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir projelerinin ve Meclis Üyesi adaylarının tanıtım programına katıldı. Programda konuşan İsmail Erdem, "31 Mart'ta zafer bizim olacak, Ataşehir'de değişim gerçekleşecek" dedi.

Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde gerçekleşen, Ataşehir projeleri ve Meclis Üyesi adayları tanıtım programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı M. Sadun Bizel, AK Parti ve MHP mensupları ile Ataşehir halkı katıldı.

"Kazanan Türkiye olacak, kazanan İstanbul ve Ataşehir olacak"

Programda konuşan ve "Milletimiz sağduyu sahibidir" diyen Başkan İsmail Erdem, "Ülkemizin selameti için, devletimizin bekası için sağduyu ile yaklaştık ve mesele memleket meselesi dedik. Cumhur İttifakı'nın adayları 31 Mart'ta iş başına gelecek, 1 Nisan itibariyle var olan hizmetler artırılarak devam edecek. Buna yürekten inanıyoruz ve diyoruz ki, kazanan Türkiye olacak, kazanan İstanbul ve Ataşehir olacak" dedi.

Ataşehir projelerini slayt gösterisi ile katılımcılara anlatan Başkan İsmail Erdem, "Ataşehir ilçemize önümüzdeki dönem kazandıracağımız eserleri ekranda tek tek izleyeceğiz. Ayrıca meclis üyesi aday arkadaşlarımızı burada sizlerle tanıştıracağım. 31 Mart'a hazırız. 31 Mart'ta zafer bizim olacak ve Ataşehir'de değişim gerçekleşecek. 1 Nisan sabahı Ataşehir bahar güneşi ile uyanmış olacak" şeklinde konuştu.

"31 Mart genel seçimlerden önce son sınav"

Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Erdem, "Yerel seçimler her zaman Türkiye için, özellikle de ülkemizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Yerel seçimlerle beraber genel seçimleri bütünleştiriyoruz. 4 hafta sonra sandıklara gideceğiz. Yerel seçimler, 4 yıl sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin öncesinde son sınav son seçim olacak. Onun için 31 Mart seçimleri 2023 hedeflerine doğru giderken önemli bir eşiktir. Cenab-ı Hak bizleri mahcup etmeyecek. İdeallerimiz, hedeflerimiz doğrultusunda hep birlikte yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA