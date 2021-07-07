Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve nişanlısı Hande Ünal, dünyaevine giriyor. Kınalarını yapan çift, akşam gerçekleştirilecek düğün töreninin ardından mutluluğa adım atacak.

TRT1'de ekrana gelen 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde 'Faysal' karakterini canlandıran ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, yaklaşık 10 aydan bu yana nişanlı olduğu Hande Ünal ile hayatını birleştiriyor.

AKŞAMA DÜĞÜNLERİ VAR

Düğün yeri olarak memleketi Manisa'yı seçen çift, kına gecesini de dün evin bahçesinde gerçekleştirdi. Genç çift, pandemi koşulları nedeniyle aşırı davetlinin olmayacağı törende mutluğa adım atacaklar.

İşte genç çiftin kınasından ilk görüntüler: