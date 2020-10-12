İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? İsmail Ege Şaşmaz dizileri neler? İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi kim?
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İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? İsmail Ege Şaşmaz dizileri neler? İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi kim?

12.10.2020 09:05 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:11
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? İsmail Ege Şaşmaz dizileri neler? İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi kim?

25 Kasım 1993 doğumlu 26 yaşında oyuncu, Manisa doğumludur. İsmail Ege Şaşmaz boy ve kilosu nedir? İsmail Ege Şaşmaz'ın sevgilisi Hande Ünal kimdir?

Yer aldığı dizilerle adını duran başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz Güneşi Beklerken dizisi ile oyunculuğa adım attı. Peki, İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde rol aldı? İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermektedir.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ DİZİLERİ NELER?

Güneşi Beklerken,

Günebakan,

Serçe Sarayı,

Aşk Yalanı Sever,

Lise Devriyesi,

Sen Çal Kapımı

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? İsmail Ege Şaşmaz dizileri neler? İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi kim?

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN SEVGİLİSİ HANDE ÜNAL KİMDİR?

Başarılı oyuncu Şaşmaz, uzun süredir Hande Ünal ile birlikte. Geçtiğimiz günlere evlilik kararı alan çift nişanlandı. Hande Ünal

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Haber Yorumları (3)
SU: hayırlı olsunnnnnnnnnnnnnnn
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FİDAN: çok tatlı bir çift oldular bence
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ECE: vay be çok şaşırdım bu çifte
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500
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