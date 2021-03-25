İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?

Türk güreşçilerinden olan İsmail Balaban, son zamanlarda 2021 Survivor yarışmasına katılmasıyla gündeme geliyor. Survivor izleyicileri yarışmada yer alanların hayatlarını araştırırken İsmail Balaban'ın hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İsmail Balaban hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz!

Türk güreşçilerinden olan İsmail Balaban, son zamanlarda 2021 Survivor yarışmasına katılmasıyla gündeme geliyor. Survivor izleyicileri yarışmada yer alanların hayatlarını araştırırken İsmail Balaban'ın hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? İsmail Balaban hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz!

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban3 Eylül 1987'de Antalya'da doğmuş Türk güreşçidir.

1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi.

2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.

GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar birinciligi (Ali Gürbüz doping)

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

Kırkpınar

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Kurtdereli

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

Elmalı Yeşilyayla

Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.

SURVİVOR İSMAİL BALABAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İsmail Balaban 3 Eylül 1987 doğumlu olup 34 yaşındadır.