İsmail Balaban'ın annesinin 'Yılan' dediği eski gelini Gamze Atakan evleniyor! Nişandan ilk kare de geldi

Geçtiğimiz sene Survivor 2021'de yarışan güreşçi İsmail Balaban, iletişim ödülünü kazandıktan sonra annesiyle konuşmuş ve nişanlısıyla ilgili duydukları karşısında adeta yıkılmıştı. Balaban ile gündeme gelen Gamze Atakan ise aylar sonra ortaya çıktı.

BALABAN'IN ANNESİ: BUNLAR YILANMIŞ OĞLUM

İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban, annesiyle konuşurken nişanlısı hakkında hiç beklemediği şeyler duymuştu. İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" demişti.

GAMZE ATAKAN NİŞANLANDI

Survivor'dan şampiyon olarak dönen Balaban, Gamze Atakan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra yarışmadan tanıdığı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Gamze Atakan'ın da birlikte olduğu kendisi gibi zıraat mühendisi sevgilisi ile nişanlandığı ortaya çıktı. Atakan'ın bir akrabası, sosyal medya hesabından nişan tarihini duyurarak yakın çevresini davet etti. Gamze Atakan'ın nişan töreninden de bir fotoğraf ortaya çıktı.

Gamze Atakan'ın nişanından bir kare

Gamze Atakan ve İsmail Balaban'ın nişan töreni