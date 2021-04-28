İsmail Balaban'a annesinden şoke eden telefon: Nişanlının adını ağzına alma, o tam bir yılan

Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen bölümünde iletişim ödülünü kazanan ünlüler, aileleriyle telefonla görüştü. Annesiyle konuşan İsmail, nişanlısı Gamze hakkında öğrendikleriyle adeta dünyası başına yıkıldı. Gözyaşları içinde oğluyla konuşan anne, "Nişanlının adını ağzına bile alma. Beni burada öldürdüler, onlar yılanmış" dedi. Yaşananların ardından Acun Ilıcalı, "Gamze ile konuşabilirsin" dedi ancak İsmail, teklifi reddederek sadece annesiyle konuşmak istedi.

TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyunu için mücadele etti. Oyunu kazanan takım ise ünlüler odu. Aileleriyle görüşen yarışmacılardan İsmail Balaban, annesinden nişanlısı Gamze hakkında duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı.

"BU KIZ YILANMIŞ OĞLUM"

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

İSMAİL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İsmail ise annesiyle konuşurken adeta şaşkına dönünce kötü oldu ve dışarı çıkmak için izin aldı. Survivor'da ada konseyinde annesiyle yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalar yapan İsmail çok zor bir gün geçirdiğini söyledi. Nişanlısı ile ilgili sorunlar olduğunu ifade eden İsmail gözyaşlarını da tutamadı.

"ANNEM HASTANELİK OLMUŞ, DUYUNCA KÖTÜ OLDUM"

İsmail, "Çok zor bir gün geçirdim. Annemle konuşmaya başladığımızda ağlamaya başladı. 'İyi değilim. Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil' dedi. Ben gittiğimden beri çok şeyler olmuş ve hiçbir şey bilmiyorum. 'Bundan sonra nişanlının adını anma her şeyi bitirdik' dedi. Herhalde aileler arasında bir şey olmuş. ilk defa annemi bu kadar üzgün ve sitemli görüyorum. Ne olduğunu çok merak ediyorum. annem hastanelik olmuş. Bunları duyunca ben de kötü oldum" ifadelerini kullandı.

"NİŞANLIMLA DEĞİL, ANNEMLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

Acun Ilıcalı ise İsmail Balaban'a "Eğer istiyorsan sana Gamze'yle görüşme hakkı vereceğiz" teklifinde bulundu. Ancak İsmail, nişanlısı Gamze ile görüşmek yerine annesiyle konuşmak istediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Annem melek gibidir kimseye kızmaz. Ne diyeceğimi bilemedim. Acaba ne yaşandı da annem böyle oldu. Annemin söylediği netti. 'Lütfen adını ağzına alma' dedi. Ne yaşandı bilmiyorum. Eğer imkanım varsa annemle konuşmak istiyorum."

İsmail ve nişanlısı Gamze