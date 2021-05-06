İşletme atıkları Alaşehir Çayı'nı siyaha boyadı
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İşletme atıkları Alaşehir Çayı'nı siyaha boyadı

İhlas Haber Ajansı / AYKUT YENİÇAĞ - Haberler | Güncel

İşletme atıkları Alaşehir Çayı'nı siyaha boyadı Siyah akan Alaşehir Çayı, Ege Bölgesi'nin en önemli su kaynağı olan Gediz Nehri'ni de kirletiyor GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu: "Alaşehir Çayı nedeniyle bütün Gediz Havzası kirlilik derecesi altıncı seviyeye düşmüştür.

İşletme atıkları Alaşehir Çayı'nı siyaha boyadı

Siyah akan Alaşehir Çayı, Ege Bölgesi'nin en önemli su kaynağı olan Gediz Nehri'ni de kirletiyor

GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu:

"Alaşehir Çayı nedeniyle bütün Gediz Havzası kirlilik derecesi altıncı seviyeye düşmüştür. İleriki yıllarda hiçbir şekilde su içemeyecek duruma geleceğiz"

MANİSA - Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal su kaynaklarından olan Gediz Nehri'ne dökülen Alaşehir Çayı'nın siyah renkte akarak, kötü kokular saçması tedirginliğe neden oluyor. Çayın çevresindeki işletme atıkları sebebiyle suyun renginin değiştiği düşünülürken, siyah akan çay nedeniyle tarımsal alanlar da tehdit altında.

Ege Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından olan Gediz Nehri, siyaha boyanan Alaşehir Çayı nedeniyle tehlike altında. Çevredeki işletmelerin atıkları nedeniyle siyaha boyanan Alaşehir Çayı'ndan yükselen kötü kokular çayın aktığı bölgedeki çevre sakinlerini de rahatsız etti. Özellikle yaz aylarında çayın debisinde yaşanan düşüklükler kirliliği de ortaya çıkardı. Önlem alınmadığı taktirde içme sularının da tehlike altında olduğunu söyleyen Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "Şu an bu görülen kirlilik Alaşehir Çayı'ndan geliyor. Alaşehir'de 40'a yakın tarım işletmesi var. Bu tarım işletmelerinin atıkları nedeniyle kirlilik sürüyor. Salihli'de de bazı fabrikaların atıkları da buraya geliyor. Simsiyah akıyor ve leş gibi de kokuyor. 20 yıldır sürdürülemediği gibi bu gidişle de bir 25 yıl daha sürdürülemez. Bazı Avrupa ülkelerinde 60 yıl önce çözülen yerler var. Biz hala daha bu sorunu çözemiyoruz. Bu çay Gediz Nehri'yle birleşiyor. Daha sonra da İzmir'in Menemen ilçesinden dökülecek. Kirlilik orada da artacak" dedi.

"İleriki yıllarda hiçbir şekilde su içemeyecek duruma geleceğiz"

Kirlilik derecesinin her geçen gün arttığını belirten Kilimcigöldelioğlu, "Alaşehir Çayı nedeniyle bütün Gediz Havzası kirlilik derecesi altıncı seviyeye düşmüştür. İleriki yıllarda hiçbir şekilde su içemeyecek duruma geleceğiz. Yer altı sularını da yer üstü suları da kirleniyor. Ciddi bir su kıtlığı var ve Demirköprü Barajı'nda da su kalmadı. Gölmarmara'da da su kalmadı. Bu suda hiçbir canlı yaşamaz" ifadelerini kullandı.

İşletme atıkları Alaşehir Çayı'nı siyaha boyadı
İşletme atıkları Alaşehir Çayı'nı siyaha boyadı
İşletme atıkları Alaşehir Çayı'nı siyaha boyadı
İşletme atıkları Alaşehir Çayı'nı siyaha boyadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT YENİÇAĞ

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