İslami Cihad: İsrail'den Gazze ve Şam'daki örgüt liderlerine hava operasyonu

12.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:40

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ve Filistin'in Gazze Şeridi bölgelerinde yaptığı hava saldırılarıyla İslami Cihad örgütünün üst düzey yöneticilerini hedef aldı.

İslami Cihat örgütü, Filistin'deki saldırıda liderlerinden Baha Abu al-Ata ve eşinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Filistinli sağlık yetkilileri çiftin dört çocuğu ve bir komşularının da yaralandığını açıkladı.

Suriye'deki saldırıda ise iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Örgütün lideri Akram al-Ajouri'nin evine düzenlenen saldırıda, kendisinin de ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Fakat Suriye devlet ajansı Sana, oğlu Moaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin'deki yardım kuruluşlarına göre Gazze'nin kuzey doğusunda gerçekleştirilen saldırılarda yola düşen bir roket sonucu bir hafif adam yaralandı, İsrail'in Tel Aviv kentinde sirenlerin çalmasıyla ailesiyle birlikte sığınağa kaçan sekiz yaşındaki bir kız da nefessiz kalma sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

İran'ın desteklediği ve Gazze'deki en güçlü ikinci silahlı örgüt olan İslami Cihat, İsrail'e roketli saldırılar düzenliyor.

BBC Arapça'nın edindiği bilgilere göre Şam'daki hava saldırısı, üst düzey Suriyeli yetkililerin yaşadığı bir mahallede gerçekleşti.

Şam'ın Mezzah adlı bölgesinde gerçekleşen saldırıda yabancı ülkelerin elçilikleri de bulunuyor.