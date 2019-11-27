İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı

27.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:34

İslam Kalkınma Bankası, Türkiye'deki paydaşlarıyla imza töreni gerçekleştirdi. Ulaştırma sektöründeki İslam Kalkınma Bankası'nın finansmanı da Türkiye için çok çok önemli olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Özelikle Ankara-Konya yüksek hızlı tren demiryolu projesi için temin edilen 174 milyon euro ve devlet demiryollarımız da elektrikli lokomotif için aldığımız 275 milyon dolar bugün burada imza törenini gerçekleştireceğiz" dedi.



İslam Kalkınma Bankası, Türkiye'deki paydaşlarıyla imza töreni gerçekleştirdi. Törende İslam Kalkınma Bankası; Türk Eximbank, İller Bankası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay'ın temsilcileri katılarak çeşitli anlaşmalar imzaladı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.



Son 5 yıllık süreçte Türkiye'ye İslam Kalkınma Bankası tarafından verilen finansmanın yakaladığı ivmeden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sağlıktan eğitime, ticaretten enerjiye pek çok sektörde İslam Kalkınma Bankası'nın finansmanını görüyoruz. Ulaştırma sektöründeki İslam Kalkınma Bankası'nın finansmanı da bizim için çok çok önemli. Özelikle Ankara-Konya yüksek hızlı tren demiryolu projesi için temin edilen 174 milyon euro ve devlet demiryollarımız da elektrikli lokomotif için aldığımız 275 milyon dolar bugün burada imza törenini gerçekleştireceğiz. Yüksek hızlı tren setleri tedariki için sağlanan 312 milyon euro demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi için çok önemsediğimiz finans kaynaklarıdır" şeklinde konuştu.



Bakan Turhan: "Yüksek hızlı tren setini Şubat 2020 itibariyle ticari işletmeyi başlatmayı planlıyoruz"



Bakan Turhan, "Açılış törenini gerçekleştirdiğimiz proje 300 kilometre saat hızı 10 adet çok yüksek hızlı tren setini içermektedir. Yüksek hızlı tren setini Şubat 2020 itibariyle ticari işletmeyi başlatmayı planlıyoruz. Ülkemizde 12 bin 800 kilometre demiryolu ağımız bulunmakta ve bunun bin 213 kilometresini yüksek hızlı tren hatları oluşturuyor. Türkiye genelinde şehir arasında ki mesafeleri kısaltmak ve insan hayatını kolaylaştırmak amacıyla bin 900 kilometre yüksek hızlı tren, bin 800 kilometre de hızlı tren ve 400 kilometre konvansiyonel olmak üzere 4 bin 100 kilometre yeni demiryolu yapım çalışmalarını sürdürmekteyiz. 2023 yılında 42 ilden yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattının geçmesini buna ek olarak ülke nüfusunu yüzde 77'sinin yüksek hızlı tren ve hızlı trenle buluşturulmasını planlıyoruz" diye konuştu.



Bakan Pekcan: "Bugün İslam ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacmi 380 milyar dolar olarak gerçekleşiyor"



"İslam ülkelerini bir arada görmek, el birliği güç birliği çok güzel bir şey ama keşke her platformda birbirimizin yanında olabilsek" diyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün İslam ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacmi 380 milyar dolar olarak gerçekleşiyor. Türkiye küresel ekonominin en dinamik ekonomilerinden birisi ve dış ticaret portföyü çok geniş. Gümrük Birliğimizle yüzde 50 ihracatımız. Avrupa Birliği'ne de kalitemiz, standartlarımız, fiyatımız hem rekabetçi hem de kalite olarak tüm dünyada Türk ürünlerine rastlayabiliyoruz. İhracatçılarımız içinde Eximbank'ın rolü çok büyük. Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 53'ü tek başına Eximbank tarafından finanse edilmiş durumda. Bu sene gerek kredi gerek sigorta olarak 36,3 milyar dolar ihracat kredi finansmanı sağlamışız.



Bundan sonra müteahhitlerimize yönelik sigorta paketlerinde daha çok arttırmak için devam edeceğiz. Yılsonuna kadar 40 milyar doları aşacağız. Yılsonu itibariyle 100 dolarlık ihracatın 27 doları ise Eximbank tarafından finanse edilmiş olacak. Eximbank'ın içindeki KOBİ oranını yüzde 60'lardan 73'e taşıdık. Eximbank desteklerinden yararlanan firma sayısını da 10 binlerden, 12 bin 500'e taşıyoruz. İslam Kalkınma Bankası'nda Türkiye, en çok finansman desteği alan kaynak sağladığı dördüncü ülke konumunda. Şu andaki aktif krediler sıralamasında da 1.19 milyar dolarla Türkiye birinci sırada" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA