: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı

13.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:57

İslam İşbirliği Gençlik Forumu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Bahariye Mevlevihanesi'nde anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğin açılışında konuşan İslam İşbirliği Gençlik Forumu Genel Direktörü Yunus Sönmez, toplantının amacının, gençler arasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bilinirliğini artırmak olduğunu söyledi.

Sönmez, Türkiye'de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın alt birimlerinin de tanıtılmasını amaçladıklarını aktararak, "Özellikle bu gece, Gençlik Forumumuzun tanıtılmasını amaçladık. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkelerinden birçok genç katıldı bu toplantıya. Ayrıca üye ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri de etkinliğe iştirak etti. Yine dünyanın çeşitli yerlerinden akademisyenlerle bir araya geleceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı neden kuruldu, işlevi nedir gibi konular da panelistlerimiz tarafından gençlere anlatılacak." diye konuştu.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda faaliyet gösteren öğrencilerden Muhammed Tahiri, Üsküp'ten İstanbul'a eğitim için geldiğini, İbn Haldun Üniversitesinde, medeniyet araştırmaları üzerine yüksek lisans yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'a 5 yıl önce geldim, ilk geldiğim yıllardan bu yana forum içinde faaliyetlere katıldım. Genç Müslümanların böyle bir işbirliği içinde bulunmaları ve ortak bir platforma sahip olmaları çok önemli. Biz Müslüman gençler bir araya gelip, ortak bir strateji oluşturabilirsek geleceğe dair daha sağlam adımlar atabiliriz. İslam dünyasına baktığımız zaman birçok ülkede savaş ve sorunlar var. Özellikle İstanbul gibi bir ülkede bir araya gelmemiz hem ümmet hem de gençler için çok önemli bir fırsat."

Filistinli öğrenci Nida Salah da 5 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve kimya mühendisliğinde okuduğunu dile getirerek, Filistinli öğrenciler olarak, forum çerçevesinde yaptıkları faaliyetler sayesinde Filistin'in sesini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Salah, Filistinlilerin yalnız olmadığına, bütün Müslümanların onların yanında yer aldığına vurgu yaparak, İslam İşbirliği Gençlik Forumu içinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 ülkeden 150 gencin katıldığı etkinlikte, misafir öğrenciler kendi ülkelerine ait kültürel faaliyetleri de tanıttı.

Kaynak: AA

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