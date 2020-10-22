İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların koşullarından endişe duyuyoruz
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İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların koşullarından endişe duyuyoruz

22.10.2020 23:37 | Son Güncelleme: 22.10.2020 23:40
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların koşullarından endişe duyuyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların kötüleşen koşullarından endişe ettiklerini belirterek, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların kötüleşen koşullarından endişe ettiklerini belirterek, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin kötüleşen sağlık koşulları ve maruz kaldıkları kötü muamele konusunda ciddi endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail hapishanesinde 88 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in sağlık durumu hakkında ayrıca endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, tutukluların serbest bırakılmaları için uluslararası topluma müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail hapishanelerinin gerekli sağlık koşullarından yoksun olduğuna ve bu durumun en az 31 Filistinli tutuklunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasına yol açtığına işaret edilen açıklamada, tutuklulara uygun sağlık ve tedavi hizmetlerinin sağlanmasının yanı sıra insan haklarının korunması için uluslararası toplumdan İsrail'e baskı uygulaması istendi.

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Filistinli Mahir el-Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu, 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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