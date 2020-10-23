İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı
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İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı

23.10.2020 18:55 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:55
İslam İşbirliği Teşkilatı, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara asılmasını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Fransa'da bazı binaların ön cephesine Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin asılması ve İslam'ın terörle ilişkilendirilmesini kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Fransa'da bazı binaların ön cephesine Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin asılması ve İslam'ın terörle ilişkilendirilmesini kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazreti Muhammed'in şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sürekli sistematik saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Bazı Fransız yetkililerin siyasi kazanç elde etme uğruna Fransız-İslam ilişkilerine zarar veren ve nefret duygularını körükleyen resmi siyasi söylemlerinin hayretle karşılandığı aktarılan açıklamada, özgürlük adı altında hiçbir dinin sembolüne hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'ya İslami toplumları hedef alan ve dünya genelinde bir buçuk milyardan fazla Müslümanın duygularını inciten ayrımcı politikalarını gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

Fransa'da 16 Ekim'de bir öğretmenin öldürülmesi ve başının kesilmesi olayının ardından siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları üzerine tartışmalar yaşanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son olarak bir basın açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

Conflans Sainte-Honorine semtinde, 16 Ekim'de bir öğretmenin cesedi başı kesik halde bulunmuştu.

Fransız yetkililer, öğretmenin, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçak görülen ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülen bir kişi tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, bu yüzden öğrenci velilerinin tepkisini çektiği belirtilen öğretmenin ölümünün ardından Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlar'a yönelik baskınlar başlatmıştı.

Polis, ülke genelinde 50'den fazla cami ve derneğe baskın düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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