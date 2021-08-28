İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurul kapanış bildirgesinde Afganistan'daki insani krize dikkat çekildi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulunun kapanış bildirgesinde, Afganistan'daki mevcut duruma işaret edilerek, İslam İşbirliği Teşkilatına ( İİT) üye ülkeleri, bu ülkedeki insani krizin çözümü noktasında teşvik etme kararı alındığı belirtildi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulunun kapanış bildirgesinde, Afganistan'daki mevcut duruma işaret edilerek, İslam İşbirliği Teşkilatına ( İİT) üye ülkeleri, bu ülkedeki insani krizin çözümü noktasında teşvik etme kararı alındığı belirtildi.

İstanbul'da 25-26 Ağustos'ta düzenlenen ICYF 4. Genel Kurulunun sona ermesinin ardından kapanış bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, mayısta İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıların kınanması, 2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleşen savaş ve Dağlık Karabağ'ın işgalinin son bulması ile Afganistan'daki insani kriz ve yaşanan acil duruma ilişkin çağrılarda bulunuldu.

Afganistan'da halkın yerinden edilme, şiddet ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılma riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen bildirgede, üye tüm ülkelerin ve kuruluşların, Afganistan'daki insani acil durumu uluslararası kamuoyunun dikkatine sunması çağrısı yapıldı.

Bildirgede ayrıca, İİT'e üye ülkeleri, Afganistan'daki insani krizi çözme noktasında teşvik etme kararının da alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya