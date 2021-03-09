İslahiye ve Nurdağı'nda dinamik denetim uygulaması yapıldı
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İslahiye ve Nurdağı'nda dinamik denetim uygulaması yapıldı

09.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:50
İslahiye ve Nurdağı'nda dinamik denetim uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulama yapıldı.

İslahiye ilçesindeki "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına Belediye Başkanı Kemal Vural ve Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş katıldı.

Nurdağı ilçesindeki uygulamada ise Kaymakam Eşref Akça ile Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da yer aldı.

Uygulamalarda şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşıyan araçlarda maske, mesafe ve hijyen tedbirleri denetlendi. Vatandaşlardan kontrollü normalleşme döneminde tedbirlere uymaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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