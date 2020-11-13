İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'cü yılı kutlandı
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İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'cü yılı kutlandı

13.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:07
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'cü yılı kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 100'cu yıl dönümü törenle kutlandıDemokrasi Meydanı'ndaki kutlama programına İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan,106'ncı Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Rızvan Çipe, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 2 Zırlı...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 100'cu yıl dönümü törenle kutlandı

Demokrasi Meydanı'ndaki kutlama programına İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan,106'ncı Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Rızvan Çipe, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 2 Zırlı Alay Komutanı Tankçı Alay Komutanı Albay Hakan Tekdemir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri öğrenciler katıldı. Törende İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk anıtına çelenk koydu. Çelenk konulduktan sonra konuşan Başkan Vural, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.Konuşmanın ardında Öğrencilerin okuduğu şiirler sonrası tören sona erdi - GAZİANTEP

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'cü yılı kutlandı
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'cü yılı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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