İslahiye'de "yaya güvenliği" nöbeti

02.10.2019 15:22

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yayalara dikkat çekmek için ülke genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya öncelikli trafik yılı" ilanı dolayısıyla denetim yapıldı.



Kampanya kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde ve Atatürk Bulvarında, Jandarma ekipleri ise Hatay Karayolu'nun dördüncü kilometresinde 'Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmesi nedeniyle uygulama başlattı.



Cumhuriyet Ortaokulu önündeki uygulamaya İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin katıldı.

Kaynak: AA