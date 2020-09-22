İslahiye'de üzüm kurutma zamanı Gaziantep'in önemli üzüm üretim merkezlerinden İslahiye'de, 50 bin dekar alandan toplanan üzümlerin kurutulmasına başlandı.

Gaziantep'in önemli üzüm üretim merkezlerinden İslahiye'de, 50 bin dekar alandan toplanan üzümlerin kurutulmasına başlandı.

İslahiye'de Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve "Sultani" üzümlerinin hasadı yapılıyor.

Hasadı biten bağlarda bağ bozumunun ardından "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzüm çeşitlerini kurutan işçiler, gün boyunca yoğun mesai harcıyor.

Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve 63 bin ton rekoltenin beklendiği üzümün sofralık çeşitleri, yurdun çeşitli yerlerine ve yurt dışına gönderiliyor.

Bir bölümüyse meyve suyu fabrikaları tarafından yerinde alınıyor.

Geriye kalan üzümlerin bir kısmı kurutulup kuru üzüm olarak, diğer kısmı ise pekmez yapılarak piyasaya sunuluyor. İlçede kuru üzümün kilogramı, toptan 15 ila 20 liradan satılıyor.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaş üzümün fiyatının düşük olması nedeniyle bu yıl geçen seneye oranla daha fazla üzümün kurutulduğunu, bölgede üretilen yaklaşık 15 bin ton kuru üzümün satışa sunulduğunu kaydetti.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümlerin, yıkandıktan sonra potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırılıp kurutulmaya bırakıldığını dile getiren tüccar Fatih Mehmet Yalçın, üzümlerin sergide kurutulduktan sonra makinelerle çöplerinin ayıklandığını, kasalara konulup işletmelere satıldığını kaydetti.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı İsmail Erkmen ise 7 bin nüfuslu mahallenin en önemli geçim kaynağının üzüm olduğunu ve yaklaşık 500 evin bu işten kazanç sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek