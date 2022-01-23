İslahiye'de kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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İslahiye'de kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk - Haberler | Yerel

İslahiye'de kar yağışı etkili oluyor Gaziantep'in İslahiye İlçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (İHA) - İslahiye'de kar yağışı etkili oluyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde İslahiye ilçesinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yaşı nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkmıyor. Sokakların boş kaldığı ilçede kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İslahiye'de kar yağışı etkili oluyor

İslahiye'de kar yağışı etkili oluyor

İslahiye'de kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, İslahiye, kar, Yerel, Haber

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