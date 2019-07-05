İŞKUR ve Philip Morris/Sabancı işbirliği!

İZMİR- İŞKUR'un Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme programları kapsamında, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Philip Morris/Sabancı'nın İzmir Torbalı'daki üretim tesislerinde "Phide'ler Philsa'da Büyüyor" mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende yaptığı konuşmada, ''İstihdam Seferliği 2019'' kapsamında yeni istihdam teşvikleri uygulanmaya başlandığını bildiren İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, "Teşviklerdeki temel amaç istihdamın korunarak işsizliğin azaltılması ve böylece işsizlik oranının tek haneli rakamlara düşürülmesidir. Bu kapsamda yılın ilk aylarında toplam 36 istihdam seferberliği toplantısı gerçekleştirilerek işverenlere teşvikler hakkında bilgiler verilmiştir. İşyerleri ziyaret edilerek, teşvikler ve kurumumuz hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Bunun sonucu olarak yılın ilk 5 ayında İŞKUR İzmir tarafından işe yerleştirilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında artmıştır" dedi.

Genç istihdamına özel önem

Genç istihdamın artırılmasına da değinen Kabak, İŞKUR'un aktif işgücü programları kapsamında yeni kurs ve programlar düzenlenmeye devam edildiğini belirterek, "Özellikle işbaşı eğitim programlarımız işgücü piyasasında deneyimi olmayan gençlerin, deneyim kazanmasına olanak sunmaktadır. Bunun yanı sıra gençlerimize yönelik 28 adet kariyer günü etkinliği gerçekleştirilerek, işverenlerle öğrenciler bir araya getirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda İŞKUR İzmir tarafından yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre işe yerleştirilen genç sayısı yüzde 62 oranında artmıştır" diye konuştu.

İşbirliğine sağladıkları katkı sebebiyle Philip Morris/Sabancı'ya bir Teşekkür Belgesi takdim eden Kabak, istihdam seferberliğine en hızlı şekilde cevap veren odalardan birinin Torbalı Ticaret Odası olduğunu ifade ederek, törende hazır bulunan, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Aldülvahap Olgun'a da teşekkürlerini sundu.

Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş:

'Phide'ler Philsa'da Büyüyor' programımızda toplam 81 arkadaşımızı mezun ettik.

Törende bir konuşma yapan Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş ise, öncelikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve birçok kurum ve kuruluşun yapmış olduğu istihdam çağrısına cevap verdiklerini belirterek, "İŞKUR ile yürüttüğümüz bu programlardan son üç yılda 100'e yakın arkadaşımız mezun oldu. Bu işbirliğini, önümüzdeki dönemlerde de devam ettirmek, farklı sahalara taşımak ve firma olarak istihdamın artmasına sağladığımız katkıyı sürdürmek istiyoruz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü; "Firmamızın öncelikli konularından biri olan sürdürülebilir ekonomik büyümenin kamu kurumları ve iş dünyasının işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde daha da iyi sonuçlar doğurduğuna inanıyoruz. İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz örnek yapıdaki bu proje kapsamında; genç arkadaşlarımız 9 ay gibi uzun soluklu bir eğitim programına alınarak, tecrübelerini artırdılar ve Philsa Philip Morris/Sabancı ailesinden sertifika almaya hak kazandılar. Sanayinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu genç ve yetenekli ara elemanları yetiştirmenin, devletimizin ve iş dünyasının ortak çalışmaları ile daha da güçlü bir yapıda meyvelerini vereceğine inanıyoruz."

Kaynak: Bültenler