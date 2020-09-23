İşkur TYP sonuçları açıklandı mı? Toplum Yararına Program (TYP) NEDİR? İşkur TYP kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bütün illerde başvuru süreci tamamlanan İŞKUR TYP için kura sonuçları açıklandı mı? İşkur TYP katılım şartları nelerdir? TYP nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarad çalışmak için başvurulan İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? TYP kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer almkatadır.

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İŞKUR TYP sonuçları açıklanmadı. İşçilerin ekim ayında göreve başlayacak olması nedeniyle sonuçların en geç 30 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Koronavirüs nedeniyle oluşan işsizlikten ötürü başvuruların arttığı TYP nedir? İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' yönünde düzenleme yapılmıştır.

Kaynak: Haberler.com