İŞKUR'dan pandemi sürecinde ekonomiye 72 milyon 273 bin liralık destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İŞKUR'dan pandemi sürecinde ekonomiye 72 milyon 273 bin liralık destek

İŞKUR'dan pandemi sürecinde ekonomiye 72 milyon 273 bin liralık destek Çalışma ve İş Kurumu Muş İl Müdürlüğü tarafından 4 aylık korona virüs salgını sürecinde 61 bin 590 vatandaşa 72 milyon 273 bin lira nakdi destek sağlandı.

İŞKUR'dan pandemi sürecinde ekonomiye 72 milyon 273 bin liralık destek
21.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:41

İŞKUR'dan pandemi sürecinde ekonomiye 72 milyon 273 bin liralık destek

MUŞ - Çalışma ve İş Kurumu Muş İl Müdürlüğü tarafından 4 aylık korona virüs salgını sürecinde 61 bin 590 vatandaşa 72 milyon 273 bin lira nakdi destek sağlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini sürdüren işletmeleri ziyaret eden İŞKUR Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, onların taleplerini dinledi. Pandemi sürecindeki desteklerle ilgili açıklamalarda bulunan Taylan, Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla bakanlığın ve genel müdürlüğün Nisan ayından 30 Temmuz tarihine kadar toplamda 61 bin 590 kişiye 72 milyon 273 bin 980 liralık bir desteği olduğunu söyledi. Bunların birinci fazında 30 bin 366 kişiye, ikinci fazda 19 bin 200 kişiye, üçüncü fazda 2 bin 629 kişiye, biz bize yeteriz Türkiye'mde 3 bin 468 haneye, kısa çalışma ödeneğinde 2 bin 431 kişiye, nakdi ücret desteğinde 2 bin 341 kişiye, işsizlik ödeneğinde bin 155 kişi olmak üzere toplamda 61 bin 590 kişiye 72 milyon 273 bin 980 lira para ödendiğini kaydetti. Bu miktarların Muş için çok büyük bir meblağ olduğunu ifade eden Taylan, "Bunu da İŞKUR aracılığıyla yaptığımız için bundan çok memnunuz. Bu pandemi sürecinde herhangi bir işsizlik sıkıntımız, problemimiz olmadı.

Şu anda işsizlik sigortası devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir ay daha uzatıldı. Bunlar devam edecek. Talep edilmesi durumunda yeni firmalarımız kısa çalışma ödeneğine tekrar başvurabilirler. Fakat biz her hangi bir kısa çalışma ödeneğine başvurulmasını temenni etmiyoruz. İşlerimizin sürekli olmasını istiyoruz. Devamlılık olsun istiyoruz, bir ara verilmesini istemiyoruz. İnşallah bu virüs olayı daha hafifler, ortadan kalkar ve rahat bir düzene geçmiş oluruz." dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Cinsellik
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu Magazin
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Antalya'ya tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Antalya'ya tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Kargocu kılığına giren polis, firari suç makinelerini kıskıvrak yakaladı
Kargocu kılığına giren polis, firari suç makinelerini kıskıvrak yakaladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Restoranda genç kadına uçan tekmeli şiddetin dehşet anları kamerada
Restoranda genç kadına uçan tekmeli şiddetin dehşet anları kamerada
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hacı Bektaş Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Halit Ergenç Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Fatih Terim Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Antalya Kadıköy Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: İŞKUR'dan pandemi sürecinde ekonomiye 72 milyon 273 bin liralık destek - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 09:41:34. #1.14#
title