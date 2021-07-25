İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi
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İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi

İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan İskoçyalı aktör Mike Mitchell (65), marinada duş alırken yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan İskoçyalı aktör Mike Mitchell (65), marinada duş alırken yaşamını yitirdi. Mitchell'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Olay, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir marinada meydana geldi. Marinanın işletme müdürü Burak Ardahan, aktör Mike Mitchell'in uzun süre duştan çıkmadığını görünce kabini kontrol etti. Ardahan, Mitchell'i yerde hareketsiz şekilde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Mike Mitchell'in öldüğünü belirledi.

Mitchell'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Mitchell'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.Gazeteci Yazar Talat Atilla, olay üzerine sosyal medya hesabından, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm" paylaşımında bulundu.MIKE MITCHELL KİMDİR?

Mike Mitchell, 'Gladyatör', 'Cesur Yürek' ve Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmlerinde rol aldı. Mike Mitchell, Türkiye adına katıldığı 'Dünya Vücut Şampiyonası'nda da birincilik kazandı. Mitchell, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi gibi çalıştı. Gönüllü olarak Türkiye'nin tanıtımı için çaba sarf eden Mike Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin yaşadıklarını anlatan filmde de rol aldı.


İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi
İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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