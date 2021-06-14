İskoçya - Çek Cumhuriyeti EURO 2020 maçı ne zaman? İskoçya - Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta? İskoçya - Çek Cumhuriyeti EURO 2020 maçı hangi kanalda?
UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. D Grubu ilk maçında İskoçya ve Çek Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki İskoçya - Çek Cumhuriyeti EURO 2020 maçı ne zaman? İskoçya - Çek Cumhuriyeti EURO 2020 maçı saat kaçta?İskoçya - Çek Cumhuriyeti EURO 2020 maçı hangi kanalda? İskoçya - Çek Cumhuriyeti EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!
EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 futbol şöleni tüm hızıyla devam ederken, bu gece D Grubu ilk maçında İskoçya ile Çek İskoçya - Çek Cumhuriyeti EURO 2020 maçı ne zaman? İskoçya - Çek Cumhuriyeti EURO 2020 maçı saat kaçta? İskoçya - Çek Cumhuriyeti EURO 2020 maçı hangi kanalda? İskoçya - Çek Cumhuriyeti EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!
İSKOÇYA - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?
İskoçya ve Çek Cumhuriyeti'nin karşı karşıya geleceği D Grubu ilk maçı 14 Haziran Pazartesi günü Hampden Park Stadında oynanacak.
İSKOÇYA - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Daniel Siebert yöneteceği İskoçya ve Çek Cumhuriyeti maçı Türkiye Saatiyle 16:00'dan itibaren naklen TRT 1'den seyredilebilecek.
İSKOÇYA - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER!
İskoçya: Marshall, Hendry, Hanley, Tierney, O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson, Dykes, Adams
Çek Cumhuriyeti: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Kral, Masopust, Darida, Jankto, Schick