İskilip'te korona virüs denetimi Çorum'un İskilip ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül ve Belediye Başkanı Ali Sülük, esnaf ve vatandaşları uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler hakkında uyardı.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Başkan Ali Sülük, "Kaymakamımız ve daire amirlerimiz ile birlikte eş zamanlı olarak; market, kafeterya, lokanta v. b işyerlerinde maske, mesafe ve hijyen kontrolü gerçekleştirdik. Tüm hemşerilerimizden isteğimiz kurallara riayet ederek, salgın riskini en az seviyeye indirmektir. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Bu nedenle hepimizin sağlığı ve güvenliği için kurallara uyalım diyoruz." dedi.

'Jandarma ve polisten ortak denetim'

İlçede jandarma ve polis ekiplerince denetimler yapıldı. Durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü. Ekipler sürücüler ve yolculara korona virüs ile mücadeledeki 14 kuralın önemi hakkında uyarılarda bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA