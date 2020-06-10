İSKİ'nin faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi, partiden ihraç edilmekle tehdit edildi
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İSKİ'nin faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi, partiden ihraç edilmekle tehdit edildi

CHP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, kullanmadığı Silivri'deki yazlığına İSKİ tarafından gönderilen 257 TL tutarındaki faturaya yaptığı itirazın ardından parti binasına çağrıldığını belirterek, "'Bana ya partiden ya da meclis üyeliğinden istifa edeceksin.

10.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:45

CHP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, kullanmadığı Silivri'deki yazlığına İSKİ tarafından gönderilen 257 TL tutarındaki faturaya yaptığı itirazın ardından parti binasına çağrıldığını belirterek, "'Bana ya partiden ya da meclis üyeliğinden istifa edeceksin. ya da İSKİ'nin önünde özür dileyeceksin' dediler. İhraç da üçüncü seçenek olarak gündeme geldi. Bunları ben kabul etmedim" açıklamasında bulundu.

CHP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, İSKİ tarafından 3 aydır boş olan Silivri'deki yazlığına gönderilen 257 TL'lik faturaya tepki gösterdi. Tepkisinin ardından Yürek'in 257 TL tutarındaki fatura düzeltildi. İtirazı sonrası İSKİ tarafından Yürek'e yeni bir su faturası gönderildi. Bir önceki 1 aylık faturada 257 liralık tutar yazarken, yeni faturada 121 lira yazıldı. Öte yandan Yürek'in itirazı üzerine İSKİ'nin 847 kişinin daha faturasını hatalı olarak kestiği öğrenildi. Bu faturalar da İSKİ tarafından düzeltildi.

"Üçüncü seçenek de ihraç olarak gündeme geldi"

Yaşadıkları hakkında açıklamada bulunan Yürek, "İSKİ benim kullanmadığım yazlığa 257 TL fatura göndermişti. Biz bunun mücadelesini verdik. Bir hafta sonra haklılığımız ortaya çıkarak faturamız düzeltildi. 10 gündür oturduğum daireye 121 TL fatura çıktı. Biz bu mücadeleyi halk için verdik. Dün İSKİ müdürlüğünde gittiğim zaman bana 847 kişinin faturasının daha düzeltildiğinin bilgisi verildi. İlk açıklamalarımın ardından ilçe başkanımız beni çağırdı. Bana 'Ya partiden ya da meclis üyeliğinden istifa edeceksin. ya da İSKİ'nin önünde özür dileyeceksin' dediler. Üçüncü seçenek de ihraç olarak gündeme geldi. Bunları ben kabul etmedim. Yanlış bir şey yapmadım. İki fatura da elimde. Herkes hakkını arasın. Bu kurum fark etmez. Hakkınızı arayın sonuna kadar. Halkım isterse ben istifa ederim" açıklamasına yer verdi. - İSTANBUL

İSKİ'nin faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi, partiden ihraç edilmekle tehdit edildi

Kaynak: İHA

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