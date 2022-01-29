İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
- Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Ocak Cumartesirtesi İstanbul su kesintisi saatleri...
29 Ocak İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,İslambey Mah,Anadolu Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.01.2022 14:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.01.2022 16:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Konaklar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 29.01.2022 16:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Emniyet Evleri Mah,Ortabayır Mah,Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.01.2022 16:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.