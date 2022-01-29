İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Ocak Cumartesirtesi İstanbul su kesintisi saatleri...

29 Ocak İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,İslambey Mah,Anadolu Mah,Boğazköy İstiklal Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.01.2022 14:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.01.2022 16:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Konaklar Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 29.01.2022 16:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Emniyet Evleri Mah,Ortabayır Mah,Seyrantepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.01.2022 16:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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