İSKİ İstanbul su kesintisi: 10 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 10 Şubat Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Şubat Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

10 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah,Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 16:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Ömer Avni Mah,Kılıçali Paşa Mah,Gümüşsuyu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 17:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Caddebostan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 15:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Yunus Mah,Topselvi Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 16:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 16:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Yaylalı Mah,Tekeköy Mah,Sortullu Mah,Yazımanayır Mah,Şuayipli Mah,İmrenli Mah,Çengilli Mah,Kurfallı Mah,Değirmençayırı Mah,Bozgoca Mah,Akçakese Mah,Hacıllı Mah,Karacaköy Mah,Kabakoz Mah,Hasanlı Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Şile Şuayipli Mevkii 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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