İSKİ BARAJ DOLULUK 12 Mayıs İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları!

İski baraj doluluk 12 Mayıs verileri açıklandı. İstanbul'da artan yaz sıcaklıkları öncesinde barajlardaki su seviyesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "İstanbul barajlarında son durum nedir?" sorusu özellikle kuraklık tehlikesi, su kesintileri ve yaz aylarında yaşanabilecek susuzluk endişeleri nedeniyle sıkça araştırılıyor. İşte 12 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları…

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İZSU BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İZSU baraj doluluk oranları 12 Mayıs itibarıyla şu şekilde: