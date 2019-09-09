İskenderun'da kitap günleri etkinliği
İskenderun Belediyesi tarafından 15 yerel yazarın katıldığı kitap günleri etkinliği düzenlendi.
İskenderun Belediyesi tarafından 15 yerel yazarın katıldığı kitap günleri etkinliği düzenlendi.
Kentteki iskele yanında düzenlenen etkinlikte yazarlar, kaleme aldığı kitaplarını okuyucularla paylaştı.
Etkinliğin en küçük yazarı 17 yaşındaki Sena Kurt, AA muhabirine, kitap günlerine Mavinin Atatürk Tonu kitabıyla katıldığını söyledi.
Kitabını yaklaşık 2 yıllık araştırma sonucu yazdığını ifade eden Kurt, kitap yazmaya araştırmacı-yazar olan babasından esinlendiğini belirtti.
İlk defa düzenlenen kitap etkinliğinin geleneksel hale getirileceği kaydedildi.