Balıkçı barınağındaki kayalıkların arasında erkek cesedi bulundu
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Balıkçı barınağındaki kayalıkların arasında erkek cesedi bulundu

Balıkçı barınağındaki kayalıkların arasında erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağı içerisinde bulunan kayalıklar arasında suyun içinde bir erkek cesedi bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağı içerisinde bulunan kayalıklar arasında suyun içinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çay Mahallesi balıkçı barınağı içerisinde kıyıya vuran erkek cesedi görüldüğü ihbarı üzerine güvenlik güçlerini ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Barınağın kayalıkları arasından sudan çıkarılan cesedin üzerinden çıkan kimlik kontrolünde şahsın 38 yaşında Süleyman Yıldız olduğu anlaşıldı. Olay yerinde ise balık tutmada kullanılan malzemelere rastlandı.

Sahil Güvenlik botları yardımıyla suda çıkartılan ceset otopsi yapılmak üzere morga götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HATAY

İskenderun'da barınakta erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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