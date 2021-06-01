İskenderun Belediyesinde Toplu İş Sözlemesi İmzalandı
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İskenderun Belediyesinde Toplu İş Sözlemesi İmzalandı

İskenderun Belediyesinde Toplu İş Sözlemesi İmzalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

İskenderun Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası arasında KHK ile kadroya geçen 429 Belediye işçisini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

İskenderun Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası arasında KHK ile kadroya geçen 429 Belediye işçisini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş sözleşmesine göre işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, "Tarafların taleplerini ve tekliflerini ortak paydada buluşturarak, 01/01/2021 ile 31/12/2022 tarihlerini kapsayacak bir sözleşmeye imza attık. İlçemiz ve işçilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ORTAK PAYDADA BULUŞTUK"

İmza töreninde konuşan Başkan M. Fatih Tosyalı, şunları söyledi: "

"Pandemi süreci başladığından beri ekiplerimiz ile gece-gündüz sahadayız. İşte bugün sahada ve kurumumuzda ter döken emekçilerimiz için bir aradayız. Onların ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirmek için uzun mesailer harcadık, bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik.

Belediyemiz, Belediyemizin şirketi İSKENT, işçilerimizin sendikası HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası görüştüler, konuştular ve sonunda bir karara varıldı. Ülkemizin şartlarını ve Belediyemizin imkanlarını da göz önünde bulundurarak, Asgari Ücret Belirleme Komisyonunun belirlediği Asgari Ücret artış oranına ilave, % 6 artış olarak belirledik. Bu artış sonrası; Evli, 2 çocuklu bir çalışanımızın net aylığı 3. 502. - TL. sına yükseltilmiştir. Yıllık İkramiye tutarını da 10 günden 15 güne çıkardık. Ayrıca, Sosyal yardım oranlarında da önemli oranda artışlar yapılmıştır.

Tarafların taleplerini ve tekliflerini ortak paydada buluşturmak için büyük gayret gösterdik. 01/01/2021 ile 31/12/2022 tarihlerini kapsayacak bu sözleşmenin işçilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu sürece emek verenlere de teşekkürlerimi sunuyorum"

Kaynak: Habermetre

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