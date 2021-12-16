Pençe'den ayrılma isteğini dile getiren Mavi Ay, Haluk'un "okuldan atılma" tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. İşlerin düşündükleri kadar kolay çözülmeyeceğini anlayan İskender ve arkadaşları mecburen geri adım atar. Bu fırsatı kaçırmayan Cenk hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak Mavi Ay'ı cezalandırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Ertesi gün okula giden Mavi Ay'ın keyfi, okul müdürünün kendilerini odasına çağırmasıylakaçar. İskender'in yaptığı bazı hareketlerin süper güçlerini ortaya çıkarması, Arda, Asya, Elif ve Sinan'ı endişelendir. Bu konuda bir çözüm yolu arayan Mavi Ay soluğu Fikri'nin yanında alır. Vakit İskender'in süper güçlerini test etme vaktidir. Fikri'nin önderliğinde İskender'in süper güçlerini ölçmek için çeşitli testler yapılırken; Pençe laboratuvarında Haluk, zamanın çocuğunun sahip olduğu süper güçlere karşı koyabilmesi için yaptığı icadı Cenk'e takdim eder.

Alim Cezeri Koleji'nin okul müdürü Mavi Ay'a ne söyleyecek? Mavi Ay Pençe'den ayrılmayı başarabilecek mi? İskender'in süper güçlerinin sınırları ne? Haluk'un zamanın çocuğunu durdurmak için nasıl bir icat yaptı?

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