TRT 1'in sevilen dizisi Tozkoparan İskender, kırkıncı bölümüyle 20 Şubat Pazar günü saat 17.00'de ekranlara geliyor.

İskender'in Mas Güreşi'nde Cenk'e yenilmesi bir şok etkisine yol açar. Mavi Ay'a göre İskender'in süper güçlerini kullanmasına rağmen yenilmesinin tek bir nedeni olabilir; o da hiledir. Pençe, Mavi Ay'ın Cenk'e doping testi yapılması isteğini kabul eder. Ancak Haluk'un bir şartı vardır; İskender de doping testi yaptıracaktır. Bu durum İskender'in süper güçlerinin ortaya çıkması ihtimali yüzünden Mavi Ay'ı tedirgin eder. Test sonuçlarının çıkmasını beklerken her iki takım da turnuvanın dördüncü oyunu olan Alp Dövüşleri'ne hazırlanmaktadır. Sinan, Elif, Asya ve Arda'nın çalışma azimleri, Cenk'in dopingli çıkacağına yönelik kesin inançları yüzünden etkilenir. İskender ise karşısındaki hile yapmış olsa bile yenilmeye hiç alışkın değildir. Bu durum İskender'in süper güçlerini sorgulamasına yol açarken, diğer yandan da tüm dikkatini Cenk'in üzerine vermesini sağlar. Nitekim İskender Alp Dövüşleri'nde Cenk'in karşısına çıktığında, onun yüzüne karşı söyleyeceği bir söz vardır: "Yakaladım seni Zamanbozan!".

İskender'in süper güçleri doping testinde ortaya çıkacak mı? Alp Dövüşleri'nde kimler galip gelecek? Cenk'in Zamanbozan olduğu anlaşılacak mı?

