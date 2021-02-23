İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in avukatları 'Örselenmiş kadın sendromu' başvurusunda bulundu

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Antalya'da, kendisine çıplak bir halde kelepçeli işkence yapan kocasını öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatları, İpek'e 'örselenmiş kadın sendromu' raporu alınması için başvurdu. İşkencenin yıllardır devam ettiğini vurgulayan avukatlar, İpek'in sendrom nedeniyle isnat yeteneğinin de kaybolduğunu belirtti.

Döşemealtı ilçesindeki evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek (31), servis şoförü eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile öldürdü. 9 ve 7 yaşlarında 2 kız çocuğu annesi İpek, ifadesinde, cinayete giden süreci ve işkence gecesi yaşadıklarını detaylarıyla anlattı. Yıllardır işkenceye maruz kaldığını söyleyen İpek, çok kez karakola ifade verip rapor almayı istediğini, fakat eşinin kendisini "çocuklarını öldürmekle" tehdit ettiğini son dakika olarak belirtti.

ÇOCUKLAR İPEK'İN AİLESİNE VERİLDİ

Gözaltına alınmasının ardından ifadesi alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen Melek İpek Mahkemede tutuklanarak cezaevine Döşemealtı L Tipi cezaevine gönderilirken olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları Melek İpek'in anne ve babasına teslim edildi.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDİLDİ

Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, Melek İpek'in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10'a yakın avukat, 15 Ocak tarihinde Antalya Adliyesine gelerek Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğine verdikleri dilekçeyle İpek'in tutukluluğuna itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.

YILLARDIR DEVAM EDEN BİR ŞİDDET

Sabah'ın haberine göre avukatlar, İpek hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan dava açılan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri dilekçede İpek'in kocasından devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gördüğü, psikolojik durumunun bozulduğu için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir unsur olduğuna dikkat çekti.

PSİKOLOJİK DURUMU İYİ DEĞİL

Melek İpek'e işkencenin yıllardır devam ettiğini de vurgulayan avukatlar, bu nedenle uygulanan şiddetin süresine, ağırlığına, geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber veya devamında, örselenmiş kadında majör depresyon rahatsızlığının oluştuğunu anlattı.

Avukatlar ayrıca, sendrom nedeniyle Melek İpek'in isnat yeteneğini kaybettiğini de öne sürdü. Mahkeme talebi, önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.

ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMU NEDİR?

Kocasından veya duygusal ilişki yaşadığı partnerinden devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gören kadınların psikolojik durumu. Ceza hukukunda da eşinden devamlı şiddet gören kadının, eylemi bittikten sonra onu öldürmesi halini ifade ediyor. İçtihat hukuku örseleyici ve hayati risk içeren şiddet dolayısıyla öldüren kadınlar için, örselenmiş kadın sendromunu ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir neden olarak kabul ediyor.