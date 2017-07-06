İşkence Gören Sokak Köpeği Doğal Ortamına Bırakıldı

MANİSA'da, 3 gencin önce üzerine pitbul cinsi köpekleri bıraktığı, ardından da bıçakladığı sokak köpeği, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı. Hayvanseverlerin sahiplendiği köpeğe mahallede kulübe yapıldı.



Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde 19 Mayıs gecesi yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda; 3 genç, gezdirdikleri pitbull cinsi köpekleri sokak köpeğinin üzerine saldırttı. Bir süre pitbull cinsi köpeklere direnen sokak köpeği, daha sonra can havliyle kaçmaya çalıştı. Kaçan köpeğin peşinden giden pitbull sahiplerinden biri ise hayvanı önce tekmeledi, ardından da bıçakladı. Yaralanan köpek, çevredekilerin ihbarı üzerine yakalanarak hayvan barınağına götürüldü. Geçici süreliğine Muradiye Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alınan köpek, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. 'Masum' adı verilen köpek, tedavisinin ardından bıçaklandığı Muradiye Mahallesi 62 Sokak üzerine bırakıldı. Ayrıca köpeğe, salındığı sokak üzerine Büyükşehir Belediyesi'nce kulübe yapıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, köpeği kendi eliyle doğal yaşamına bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Murat İnce'nin bulunduğu salınma işlemi sırasında, mahalle sakinleri sokak köpeğini sahiplenerek, sevdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, köpeğin aşı kartını mahalle sakinlerinden Ayşegül Ayten'e teslim etti. Ayşegül Ayten, köpeği sahiplendiklerini, bir daha böyle bir olumsuz olayın yaşanmaması için önlem alacaklarını söyledi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve ekibine teşekkür etti.



ŞÜPHELİLERE PARA CEZASI



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, gezdirdikleri pitbull cinsi iki köpeği sokak köpeğine saldırtan ve daha sonra da köpeği bıçaklayan 3 kişiden O.G. (19) ve K.A.'yı (19) yakaladı. İki şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. O.G'ye 11 bin 559, K.A'ya ise 6 bin 50 lira para cezası kesildi. B.A.'nın (19) ise aranmasına devam ediliyor. B.A'ya da yakalanması halinde 11 bin 59 lira ceza kesileceği belirtildi.



- Manisa