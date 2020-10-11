İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi
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İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi

11.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:51

İskandinavya'nın en büyük bal kabağı'nın getirilişi Bal kabağının tartılması 970,4 kiloluk bal kabağıyla yarışmaya katılan Jens Peder Skönager ile röportaj KOPENHAG (AA) – Danimarka'nın ünlü turist noktalarından Tivoli'de yapılan yarışmada, İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi.

İskandinavya'nın en büyük bal kabağı'nın getirilişi

Bal kabağının tartılması

970,4 kiloluk bal kabağıyla yarışmaya katılan Jens Peder Skönager ile röportaj KOPENHAG (AA) – Danimarka'nın ünlü turist noktalarından Tivoli'de yapılan yarışmada, İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi.

Tivoli'den yapılan basın açıklamasına göre, her yıl Cadılar Bayramı öncesi düzenli olarak yapılan "Bal Kabağı Yarışması"nı bu yıl Danimarka'nın Ribe kentinden 970,4 kiloluk bal kabağıyla yarışmaya katılan Jens Peder Skönager kazandı.

Yarışmada, Skönager'in bal kabağı sadece Danimarka'nın değil, İskandinavya'nın en büyük bal kabağı olarak tescillendi.

İsveç'te geçen yıl yapılan bal kabağı yarışmasında, İskandinavya rekoru 857 kilo büyüklüğünde bir bal kabağıyla kırılmıştı. Bal kabağında dünya rekoru ise 2016 yılında 1.190.5 kilo kırıldı.

Rekor ile ilgili açıklamalarda bulunan Skönager, "Tarifim çok gizli, kimseyle paylaşmam. Ancak şunları söyleyebilirim, bal kabağını bolca at gübresi ve yeterince su ile yetiştirdim. İyi geçen Danimarka yazı da bir artı oldu. Geceleri, bal kabağının üstünü iki battaniye örttüm. Birçok geceyi uykusuz geçirdim. Çünkü bal kabağında ufak bir çizik oluştu. Saç kurutma makinası ve bebek pudrası ile çiziğin geçmesini sağladım. İskandinavya rekorunu kırmayı hayal ediyordum, şimdi hedefim dünya rekoru" dedi.

Yarışmada, 2'nciliği 520,6 kiloluk bal kabağıyla Laurits Vagner, 3'üncülüğü ise 411,2 kiloluk bal kabağıyla Kim Engrob Böndegaard kazandı.

Yarışmada ilk üçe giren yarışmacıya Tivoli'de kullanabilecekleri çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmaya katılan 8 bal kabağı, Cadılar Bayramı sezonu boyunca 1 Kasım'a kadar Tivoli'de sergilenecek.

İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi
İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi
İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi
İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tivoli A

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