İsim şehir oyunu nedir, nasıl oynanır? İsim-Şehir-Hayvan-Bitki oyunu oynanışı! İsim şehir oyun kuralları nelerdir?

Ailenizle birlikte oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan birisi İsim-şehir-hayvan-bitki oyunudur. Peki isim şehir oyunu nasıl oynanır? İsim şehir hayvan bitki eşya oyunu tarifi ve kuralları nelerdir? İsim şehir için örnek kağıt görseli!

Sevdiklerinizle, tanıdıklarınızla ve ailenizle birlikte oynayabileceğiniz en eğlenceli oyunlardan birisi kuşkusuz isim şehir oyunudur. Peki isim şehir oyunu nedir, nasıl oynanır? Oyun kuralları nelerdir?

İSİM ŞEHİR OYUNU NEDİR?

İsim-şehir, Türkiye'de ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir oyundur. Oyun birkaç oyuncu ile veya birkaç grup ile oynanabilir. Oyunda her oyuncu veya grup için kâğıt ve kalem gerekir. Genellikle 3-4 oyuncu ile oynanmaktadır. Bilgi içerikli bir oyun türüdür.

İsim şehir örnek tablo

İSİM ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Alfabeden seçilen bir harf seçilir (genelde "Ğ" seçilmez). Seçilen harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı ve oyuncular tarafından belirlenen başka maddeler ile ilgili adlar, boylamsal çizgiler ile maddelere ayrılmış kâğıtta ilgili maddenin altına yazılır. Genelde adların yerel kullanımları kabul görmez. Bu adları tamamlayan ilk oyuncu 1 dakika süre tutar diğer oyuncular 1 dakika içerisinde bitirmelidirler. 2 kisi ayni şeyi yazmışsa 5 puan farklıysa 10 puan boşsa 0 puan alır. Eğer 3 veya daha fazla kişiyle oynanan oyunda herkes aynı şeyi yazıp bir kişi farklı yazarsa 15 puan alır. Oyun sonunda en çok puan alan kazanır.

OKULDA İSİM-ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Oyun dörderli gruplar halinde oynanır. Öğretmen bir harf belirler. Öğrenciler bu harfle başlayan tabloda belirtilen isimleri bulurlar. Öğretmen 3 dk süre tanır. Her soru 10 puandır. Aynı cevaplar 5 puan. Cevap verilemezse 0 puan alınır. Sonunda puan toplanır. Toplam puan kısmına yazılır. Öğretmen tekrar harf belirler. Oyun bu şekilde sürer gider. Her grubun birincileri belirlenir, ödüllendirilir. Oyun konunun pekişmesine, daha çok akılda kalmasına vesile olur. Yarış havasında olduğu için öğrencilerin birbirlerini denetlemesine imkan sağlar.