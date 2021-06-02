Işıkpınar ve Cengiz Topel(Yoğurtlu) Mahalleleri Doğalgaza Kavuşuyor

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Başak Kutlu'nun temsilciliğinde Erzincan Belediyesi ve Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A. Ş. arasında protokol imzalanarak Işıkpınar ve Cengiz Topel mahalleleri doğalgaz yatırım programına alındı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Başak Kutlu'nun temsilciliğinde Erzincan Belediyesi ve Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A. Ş. arasında protokol imzalanarak Işıkpınar ve Cengiz Topel mahalleleri doğalgaz yatırım programına alındı.

Erzincan Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A. Ş. Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu, Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A. Ş. İl Müdürü Serdar Karaca, Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A. Ş Satış ve Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Fatih Buyruk'da katıldı.

Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A. Ş. tarafından doğalgaz hattı çalışmaları başlatılarak kış dönemi öncesinde bitirilmesi planlanıyor akabinde ise abone işlemlerini yaptıran vatandaşlara doğalgaz hizmeti verilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Erzincan'da doğalgazı olmayan Işıkpınar ve Cengiz Topel Mahallelerimizle ilgili Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A. Ş. ile yaptığımız görüşmeler sonucunda mahallelerimiz doğalgaz yatırım programına alındı. Allahın izniyle kış dönemine gelmeden Doğalgazı mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Erzincan'ımız da eksik kalan alanlarında en kısa sürede Doğalgaza ulaştırılması için çok yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu süreçteki ilgi ve alakalarından dolayı Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A. Ş. yöneticilerine teşekkür ediyor, şehrimize, mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre