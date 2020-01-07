IŞİD esaretinden kurtarılan Alvin 5 yıl sonra Arnavutluk'ta babasına kavuştu
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün esaretinde yaşayan 11 yaşındaki Arnavut Alvin Berisha, 5 yıl aradan sonra yuvasına kavuştu. Baba Berisha, oğlu Alvin'i, umutsuzluğa kapıldığı günlerden birinde eve gelen mektupla nasıl bulduğunu euronews'e anlattı.
07.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:45
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün esaretinde yaşayan 11 yaşındaki Arnavut Alvin Berisha, 5 yıl aradan sonra yuvasına kavuştu.
Kurtarıldığı zaman yaralı ve oldukça bakımsız olduğu belirtilen Alvin şimdilerde ise oyuncaklarıyla oynayarak kendi deyimiyle 'IŞİD cehenneminin' izlerini silmeye çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com