IShowSpeed İstanbul'da! Ünlü İçerik ÜretiIShowSpeed, İstanbul'da mı? Türkiye'den en zaman gidecek?cisi Türkiye'de

İstanbul turuna Taksim'den başlayan Speed, şehrin renkli sokaklarını keşfederken Türkiye'nin sevilen fenomeni CZN Burak'a da eşlik etti. İkilinin samimi anları sosyal medyada büyük ilgi gördü! IShowSpeed, İstanbul'da mı? Türkiye'den en zaman gidecek?

TWİTCH VE YOUTUBE'UN YILDIZI ISHOWSPEED, İSTANBUL'DA REKOR KIRDI!

20 yaşındaki genç fenomen, gerçek adıyla Darren Jason Watkins Jr., İstanbul'da açtığı canlı yayında tam 500 bin izleyiciye ulaşarak büyük bir etki yarattı. YouTube'da 42 milyon takipçisi olan Speed, eğlenceli anları ve coşkulu tavırlarıyla yayın boyunca izleyenleri kendine hayran bıraktı.

FIFA ve Fortnite yayınlarıyla ünlenen Speed, bu kez İstanbul'u keşfetti!

Oyun yayıncılığıyla adından söz ettiren IShowSpeed, İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu da deneyimleme fırsatı buldu. CZN Burak ile gezerken hem eğlenceli anlar yaşadı hem de Türk hayranlarıyla bir araya geldi.

Speed'in İstanbul macerasının ne zaman sona ereceği açıklanmadı.