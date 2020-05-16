İşçi servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü
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İşçi servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

Sakarya'da işçi servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İşçi servisiyle kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü
16.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:22

Sakarya'da işçi servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı'nda kamyonetle çarpışan işçi servisinin sürücüsü Mustafa Demir, kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Necdet Pala idaresindeki 34 RP 522 plakalı kamyonet, dün Sabahattin Zaim Bulvarı'nda refüje çarparak karşı yöne geçmiş, Mustafa Demir yönetimindeki 52 LL 180 plakalı işçi servisiyle çarpışmıştı.

Kazada bulundukları yerde sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan Abdülbaki B, Veli V. ve İbrahim U, sağlık ekiplerince Yenikent Devlet ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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