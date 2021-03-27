İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Balıkesir Karayolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı.

BURSA-Balıkesir Karayolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece 23.00 sıralarında Bursa-Balıkesir Karayolu Harmanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bursa'dan Karacabey istikametine ilerleyen ve fabrikaya işçi taşıyan Metin Şen idaresindeki 16 S 8357 plakalı minibüs, Harman Mahallesi'nden Bursa-Balıkesir Karayolu'na çıkan Murat Acar idaresindeki 16 HDD 75 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada işçi taşıyan servis, devrilerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinme polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler Şen ve Acar ile minibüsteki 6 işçi yaralandı. Minibüste bulunan işçiler diğer sürücülerin de yardımıyla servis aracından çıkartılarak ambulanslara taşındı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Bursa-Balıkesir Karayolu'nun Balıkesir istikametinde oluşan trafik ise kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından Bursa-Balıkesir Karayolu'nda trafik normale döndü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN