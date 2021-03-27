İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN - Haberler | Güncel
İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Balıkesir Karayolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı.

Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na 'Muhtar bile olamazsın' tepkisi
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi

BURSA-Balıkesir Karayolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece 23.00 sıralarında Bursa-Balıkesir Karayolu Harmanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bursa'dan Karacabey istikametine ilerleyen ve fabrikaya işçi taşıyan Metin Şen idaresindeki 16 S 8357 plakalı minibüs, Harman Mahallesi'nden Bursa-Balıkesir Karayolu'na çıkan Murat Acar idaresindeki 16 HDD 75 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada işçi taşıyan servis, devrilerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinme polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler Şen ve Acar ile minibüsteki 6 işçi yaralandı. Minibüste bulunan işçiler diğer sürücülerin de yardımıyla servis aracından çıkartılarak ambulanslara taşındı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Bursa-Balıkesir Karayolu'nun Balıkesir istikametinde oluşan trafik ise kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından Bursa-Balıkesir Karayolu'nda trafik normale döndü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Hakan Kutlu Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşçi servisi ve hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 08:08:59. #1.14#
title