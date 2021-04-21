İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı, araçta sıkışan bir işçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
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İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı, araçta sıkışan bir işçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın-İzmir Karayolunda işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu medyana gelen kazada can pazarı yaşandı.

Aydın-İzmir Karayolunda işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu medyana gelen kazada can pazarı yaşandı. Kazada işçi servisinin ön koltuğunda bulunan ve araçta sıkışan bir kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza Aydın-İzmir Karayolu İncirliova Erbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre;Emirkan G.'nin kullandığı 09 TB 458 plakalı kamyonet, işçi taşıyan Akın D. idaresindeki 09 P 5227 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada servis aracı olan minibüsün şoförü Akın D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tamer A. ve Oğuzhan S. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri işçi servisindeki yaralılardan ikisini araçtan çıkarmayı başarırken bir kişi araçta sıkıştığı için kurtarılamadı. Olay yerine çağrılan Aydın Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri, işçi servisinde sıkışan şahsı minibüsün direklerini keserek kurtardı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı, araçta sıkışan bir işçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı, araçta sıkışan bir işçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı, araçta sıkışan bir işçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı, araçta sıkışan bir işçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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